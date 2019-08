"Siringhe abbandonate in via Neve", l'ombra della tossicodipendenza in centro storico

Due siringhe, di cui una munita di ago, sono state ritrovate questa mattina lungo la scalinata di Salita Monte dei pegni , ad angolo con la via Neve, a pochi metri dalla via Atenea.

L'allarme è stato lanciato via social dal movimento Mani Libere, che ha anche fotografato gli oggetti in questione correndando l'immagine con una didascalia eloquente: "Il fondo lo abbiamo toccato da tempo, adesso lo stanno raschiando".

A chi si riferisca il coordinatore Giuseppe Di Rosa non è chiaro, ma certamente la presenza di siringhe, come di flaconi di farmaci ritrovati a Porta di ponte crea potenziale allarme per la presenza di un degrado che si fa sempre più visibile. L'uso di stupefacenti (soprattutto hashish, marijuana e cocaina) nel centro città, soprattutto nei luoghi della movida è un fatto ormai accertato (lo dicono gli interventi delle forze dell'ordine) ma la presenza di aghi e siringhe lascerebbe presupporre un aggravamento della situazione complessiva.