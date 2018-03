Tutto pronto per l'avvio della sagra, gruppo folk in visita in pediatria

Cerimonia di benvenuto, domani alle 18,30 alla sala Zeus del palacongressi, riaperto per l'occasione, per gli otto gruppi internazionali che partecipano al diciottesimo festival internazionale “I Bambini del Mondo” che come da tradizione apre il Mandorlo in Fiore. Gli ospiti riceveranno il saluto di benvenuto da parte del sindaco di Agrigento Lillo Firetto; del direttore del Parco archeologico Valle dei Templi, Giuseppe Parello; del commissario straordinario del Consiglio del Parco Carmelina Volpe e del presidente del festival Giovanni Di Maida.

Questa mattina il gruppo della Repubblica della Calmucchia, già arrivato ad Agrigento, tenendo fede al motto coniato dal loro “papà” Claudio Criscenzo, “I bambini aiutano i bambini” si è recato nel reparto di pediatria dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, per salutare i piccoli degenti.

Ad accoglierli il primario Giuseppe Gramaglia che ha ringraziato l’Aifa per la decennale collaborazione con l’ospedale e "per i grandi valori che il festival promuove in favore dei bambini di tutto il mondo".

Sabato il via ufficiale della sagra alle 10,30 con i gruppi folkloristici internazionali, quelli agrigentini di Gergent, I piccoli del Val d’Akragas, Oratorio Don Guanella, Fiori del Mandorlo, “Fabaria Folk” di Favara e “Herbessus” di Grotte, e gli studenti provenienti da diverse parti della Sicilia che daranno vita alla “Passeggiata della Pace e della Fratellanza” lungo la via Sacra.

Alle 12, al tempio di Giunone l'esibizione dei gruppi internazionali; alle 21 al palacongressi lo spettacolo di apertura con l’esibizione dei gruppi internazionali e di quelli agrigentini che partecipano al festival.