Accusato di abusi edilizi in una casa del centro, assolto settantenne

Assoluzione perchè il fatto non sussiste: il giudice monocratico di Agrigento Antonio Genna ha scagionato, dall'accusa di avere realizzato diverse opere abusive, il pensionato Antonino Graceffo, 71 anni.

L'anziano era accusato di avere realizzato una serie di opere abusive nella sua abitazione di via Acrone e, in particolare, di avere fatto costruire una tettoia, un balcone, due vani finestre e due vani porta. La denuncia nei suoi confronti era scattata il 21 ottobre del 2014 in seguito a un controllo dei vigili urbani.

Il difensore, l'avvocato Antonio Provenzani, ha sostenuto che la determina dirigenziale che negava l'autorizzazione a costruire fosse illegittima e che, inoltre, alcune opere fossero state realizzate dal costruttore dell'immobile e non dall'imputato.