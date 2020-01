I Comuni e i sindacati dicono no all'isolamento, tutti in piazza il 25 gennaio

I sindaci dell’Agrigentino si sono riuniti in Prefettura, convocati dal prefetto Dario Caputo, insieme alle organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil e al direttore della Pastorale sociale don Mario Sorce per discutere di viabilità e delle grosse difficoltà che si registrano in provincia per le interruzioni sulle strade statali 115 e 189 e per i problemi irrisolti sulla statale 640 nonchè per la precarietà della viabilità interna.

"Insieme - dicono - si vuole fare sinergia e si è deciso di stilare un documento comune e organizzare una pubblica manifestazione il 25 gennaio''.