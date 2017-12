Vertenza Tua, saltano gli incontri per discutere dei licenziamenti

Rinviati gli incontri per discutere dei licenziamenti di dipendenti della Tua, l'azienda che gestisce il trasporto urbano ad Agrigento. Gli incontri erano previsti in questi giorni ed erano stati convocati dalla Direzione territoriale del Lavoro di Agrigento e dal Comune. Lo rende noto la Cgil Agrigento.

"Ci sembra davvero scandaloso - scrive il segretario generale Massimo Raso - che mentre non si ha nessuna remora a licenziare di colpo dieci autisti della Tua in prossimità delle feste di Natale, poi si accampi ogni pretesto per rinviare le riunioni convocate per discutere proprio di questi licenziamenti. A seguito delle richieste della Filt Cgil, sia l’assessorato regionale ai Trasporti, l’Ispettorato provinciale al Lavoro che il sindaco di Agrigento si erano prodigati per un incontro tra le parti. Incontri che, adesso, saltano per l’indisponibilità aziendale".

"Il sindacato - prosegue Raso - è disponibile a discutere di qualsiasi cosa ma occorre innanzitutto rimuovere l’ostacolo principale: occorre che l’azienda revochi i licenziamenti effettuati e si apra un tavolo sulle questioni da noi sollevate. In una provincia come la nostra dove il tema dell’occupazione è ancora il problema principale non può accadere che venga distrutta la vita a 10 famiglie così impunemente".