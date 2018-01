Vertenza Tua, associazioni dei consumatori chiedono Consiglio comunale straordinario

Un Consiglio comunale straordinario è stato richiesto da alcune associazioni di consumatori, in merito alla vertenza della Tua, l'azienda di trasporto urbano di Agrigento. A scrivere all'amministrazione i rappresentanti provinciali del Codacons, dell'Unione nazionale consumatori e del Movimento difesa del cittadino.

"Alla luce di quanto verificatosi in queste ultime settimane, riguardo al rinnovo del contratto di concessione in affidamento provvisorio del servizio pubblico di trasporto urbano, inspiegabilmente prorogato dalla Regione Sicilia in modo tacito in data 29 novembre 2017 sino al 2 gennaio 2019 - si legge in una nota delle associazioni - si è proceduto a richiedere nell’interesse dei cittadini ed utenti la convocazione di un consiglio comunale straordinario, nonché un urgente incontro per avviare un confronto di merito sui alcuni punti".

Nello specifico, le associazioni chiedono chiarimenti sulle "iniziative assunte dal concessionario Comune di Agrigento in materia di controllo del servizio, rapporto tra parco macchine e linee di servizio, qualità del servizio, verifica sicurezza mezzi di trasporto e costi del servizio". Chiedono, inoltre, "l'istituzione della Consulta comunale Servizi di Pubblica utilità, con competenze in materia di trasporto pubblico, servizi igiene ambientale, servizi idrici, depurazione e fognature, impiantistica sportiva, verde pubblico, servizi cimiteriali e servizi culturali".