Vertenza Italcementi, il sindaco incontra l'amministratore delegato

Tornano ad accendersi i riflettori sulla vertenza Italcementi. Il sindaco di Porto Empedocle, Ida Carmina, ha incontrato l'amministratore delegato della società, in vista del Consiglio comunale straordinario che si svolgerà l'11 giugno.

Il consigliere comunale Giuseppe Todaro, primo firmatario della richiesta del Consiglio straordinario, ha scritto al sindaco "per conoscere il motivo dell'incontro e per sapere quali sono le reali intenzioni della azienda con il sito empedoclino".

"Credo che questa sia una battaglia di tutti i cittadini empedoclini - scrive Todaro in una nota - che auspicano un rilancio di quel sito, affermo ancora una volta, nel pensare che su questa faccenda non si debba fare assolutamente speculazioni politiche, mettendo da parte simboli e nomi di partito e facendo fronte comune, bisogna capire, quali sono le reali intenzioni di Italcementi. Invito quindi il sindaco a relazionarsi con i consiglieri prima del Consiglio comunale, in modo di trovare sinergia e punti di incontro che portino realmente a delle soluzioni da proporre in tale sede, auspicando naturalmente ad un rilancio economico e industriale di tutto il territorio empedoclino".