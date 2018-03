La vertenza dei lavoratori privati, Mucci incontra Di Maio: "Salvaguardare la loro dignità"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

La settimana scorsa i responsabili Territoriali USB Lavoro Privato Sicilia hanno inoltrato alla segreteria dell’On Luigi Di Maio una richiesta di incontro.Pur comprentendo il momento “difficile” dovuto ad una lunga agenda fitta di incontri, utili a formare il nuovo governo,la risposta è stata positiva. Dopo Pasqua, consultazioni permettendo,una delegazione USB Sicilia, incontrerà l’On Luigi Di Maio. In quella nota,USB ha voluto raccogliere in poche righe (non è stato facile) la disperazione, lo stato di schiavitù,la voglia di lavorare in un contesto “pulito” dei lavoratori chiamati impropriamente (ex LSU ATA). In quell’incontro,USB porterà con se tutti gli accordi vergognosamente sottoscritti,porterà con se tutte le buste paga dei lavoratori della Sicilia (abbiamo cominciato da oggi a fotocopiarle) porterà con se tutte le foto documentali delle schifezze che hanno dovuto pulire (bagni con escrementi a terra,magazzini abitati da topi,archivi disegnati da ragni. Lavori di “pulizie” che altre “figure”che abbiamo sempre definito The Untouchables (gli intoccabili) non hanno mai fatto.

Oggi,sembra che il Ministero dell’Istruzione voglia cambiare le regole. I funzionari che ben conosciamo,prospettano “velatamente” una ipotesi di internalizzazione.Forse pensano ad un cambio di poltrone.Forse pensano di dovere cambiare ministero. Forse pensano che coloro i quali hanno avallato con la loro firma anni di politica appaltatrice,possano improvvisamente abbandonarli. Forse pensano di dovere rispondere alla Giustizia amministrativa dell’enorme dispendio di denaro pubblico.

In quella sede,USB riaffermerà ancora una volta che l’unica soluzione della antica vertenza è l’internalizzazione del lavoratori.USB c’è sempre stata e ci sarà sempre,fino alla fine.