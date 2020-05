Verso la normalità, Mazzara: "Massima attenzione sulla gestione del paziente"

L’Asp, a piccoli passi, cammina verso la normalità. L’emergenza Covid 19 ha rivoluzionato tutto quanto, e adesso l’azienda ospedaliera lavora alla ripresa di interventi chirurgici e molto altro.

"Ci stiamo lavorando –afferma il dg Mazzara a La Sicilia - sulla base della circolare dobbiamo verificare le attività nei Pronto soccorso e in particolare la gestione del paziente, organizzarci per riprendere gli interventi chirurgici in urgenza e in elezione, le prestazioni di ricovero ambulatoriali, ospedaliere e programmate. Attività, come le prestazioni ambulatoriali, ferme da tempo la cui ripresa richiede un lavoro molto complesso. Questa è la fase in cui si riorganizza il sistema per tornare alla normalità. Naturalmente ciò significa monitorare i percorsi e prestare massima attenzione sulla gestione di un paziente: non è pensabile che un asintomatico o chi, in questo momento, non ha alcun sintomo, riprenda un percorso normale di rapporto con gli ospedali perché così si riaccendono i focolai".