Verifiche al viadotto Garibaldi, Miccichè: "Mobilità urbana primo punto dell'agenda"

Il sistema della mobilità urbana sarà uno dei primi punti che verranno affrontati dal candidato sindaco Franco Miccichè. L’improvvisa chiusura della bretella Garibaldi, il viadotto che collega piazza Fratelli Rosselli con la Ss.189 e con il quartiere di Fontanelle per dei controlli, ha fatto scoppiare il caos in città. Le ripercussioni sono state gravissime ovunque. Agrigento soffre già della chiusura del viale della Vittoria per il Crollo in piazza Cavour e dell’impraticabilità del viadotto Akragas. In questo modo la città resta bloccata sia all’interno che all’esterno e i problemi per spostarsi sono enormi.

Nella speranza che la situazione della bretella Garibaldi sia stata causata dall’allarmismo della popolazione, è evidente che bisogna intervenire per accelerare la riapertura del viale della Vittoria e per avere notizie dall’Anas sulla riapertura, anche parziale del ponte Morandi. In ogni caso tutta la viabilità interna ed esterna della città va rivista e in generale la mobilità urbana. In tal senso alcuni professionisti dello staff che sta collaborando il candidato sindaco Micciché alla stesura del programma stanno lavorando a un piano che verrà portato avanti dallo stesso dott. Franco Micciché.