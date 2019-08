Verifiche sismiche sulle scuole superiori: finanziati progetti per 287mila euro

Arrivano contributi per oltre 287 mila euro al Libero Consorzio Comunale di Agrigento per l'esecuzione di indagini diagnostiche e l'effettuazione delle verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del rischio sismico di alcuni edifici scolastici, in modo da conoscerne lo stato di salute e l'eventuale pericolosità in caso di terremoto.

Interessati da verifiche sanno l' istituto “A. Miraglia” di Sciacca ( 72.324,22 euro); Ist. Arte Bonachia di Sciacca (10.872,68 euro); Itg "Brunelleschi" ed "Nicolò Gallo” di Agrigento (100.351,71 euro); Iiss “A. Miraglia” di Sciacca (10.921,78 euro); Alberghiero “Molinari” di Sciacca (10.667,35); istituto d'arte "Bonachia" di Sciacca (44.052,28 euro); Ipssar "Gallo” di Agrigento (15.611,58 euro dedicati al solo auditorium); Itg “Brunelleschi” di Agrigento (22.927,53 euro per la palestra).

Ammesse a finanziamento, dunque, tutte le istanze presentate dai tecnici del settore edilizia scolastica. I progetti prevedono non solo l'esecuzione delle indagini diagnostiche, ma anche l'aggiornamento della mappatura degli edifici in relazione al rischio sismico. Si tratta di contributi finanziari in conto capitale pari al 100% dei costi totali ammissibili.