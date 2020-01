Via il verde pubblico dal Villaggio Peruzzo, Di Rosa: "Ennesimo scempio"

"Ennesimo scempio al verde pubblico cittadino in una frazione ad oggi fiore all’occhiello del verde pubblico agrigentino.

Non sarebbe bastata una giusta potatura e manutenzione ordinaria?". Sono queste le parole di Giuseppe Di Rosa, leader del movivento Mani Libere. Il fatto è accaduto in pieno giorno al Villaggio Peruzzo.

"Ad un’altra parte di Agrigento è stata cambiata totalmente la fisionomia e la storia paesaggistica, ancora una volta si presume che si sia fatto il tutto con relazione di agronomo di parte ed a spese del privato che ne trae sicuramente beneficio - spiega Di Rosa - senza nessun rispetto per l’ambiente. Noi, rispettosi degli interessi altrui - dice Di Rosa - non vorremmo eccedere in difesa della città e del suo microclima ambientale".