Agrigentino arrestato e sospeso dal lavoro, fa ricorso al Tar: riammesso in servizio

Indagato per stalking all’ex fidanzata il poliziotto penitenziario di Agrigento era stato sospeso dal servizio. Il provvedimento disciplinare era stato preso a carico del 29enne Paolo Fragapane, arrestato per atti persecutori. Adesso, l’agrigentino è stato riammesso al servizio. Il 29enne difeso dagli avvocati Rubino e Piazza, ha proposto ricordo al Tar, per l’annullamento delle sospensione. Gli avvocati hanno replicato facendo presente che il Gip di Agrigento aveva disposto la liberazione dell’assistito.

Il Tar Toscana, condividendo integralmente le tesi difensive degli avvocati Rubino e Piazza, ha accolto la richiesta di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, condannando il Ministero della Giustizia anche al pagamento delle spese giudiziali afferenti la fase cautelare. Paolo Fragapane è stato riammesso al lavoro.