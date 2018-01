In sella alla moto scappa all'alt della polizia, inseguito e poi denunciato

In sella ad una moto scappa all’Alt della polizia di Stato. Il ventinovenne, G. L. B., di Palma è stato inseguito e bloccato dalle pattuglie del commissariato che, alla fine, lo hanno denunciato alla Procura di Agrigento per l’ipotesi di reato di guida in stato di ebbrezza. Il maxi controllo del territorio, realizzato dagli agenti del commissariato di Palma, da quelli del reparto Prevenzione crimine di Palermo e dalla Stradale ha permesso, nei 7 posti di controllo, di identificare 144 persone e controllare 68 veicoli. Sette le multe elevate per il mancato rispetto del codice della strada, 3 i documenti ritirati e altrettanti i veicoli sequestrati per mancanza di polizza assicurativa. Tre i controlli amministrativi e 5 quelli a persone sottoposte a misure.