In auto con due coltelli serramanico con una maxi lama, denunciato un agrigentino

In auto con due coltelli serramanico con una lama di 16 cm. A finire nei guai è stato un agrigentino di 25anni. L'uomo, beccato dai carabinieri di Porto Empedocle, è stato denunciato questa notte.

Nel dettaglio, durante un posto di controllo della circolazione stradale svolto alla “Marina” questa notte, i carabinieri hanno notato un atteggiamento stranamente nervoso da parte di un venticinquenne agrigentino. I militari hanno subito capito che qualcosa non andava e, per vederci chiaro, hanno perquisito il guidatore e la macchina.

Dal vano portaoggetti sono saltati fuori ben due coltelli a serramanico con una lama da 16 centimetri, per i quali il giovane non ha saputo fornire una spiegazione. Vista la situazione, i carabinieri hanno denunciato il venticinquenne per porto di armi e oggetti atti ad offendere. Sempre nell’ambito dei controlli svolti durante il weekend dai Carabinieri, un altro automobilista è stato denunciato per guida in stato di ebrezza.