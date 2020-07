In vendita l'ex carcere San Vito, il Demanio: "Da destinare a polo culturale"

L'ex car cere e convento di San Vito, nel cuore del centro città ad Agrigento, è in vendita. Dopo anni di attesa affinché il bene fosse valorizzato e dedicato ad attività culturali, alla fine si scopre, un po’ a sorpresa che l’Agenzia del Demanio lo ha messo in vendita.

Il bando è pubblicato sul sito “Invest in Italy”, portale dedicato alla “presentazione di offerte di investimento in immobili pubblici, di società partecipate pubbliche o partecipate pubblico-privato, destinate ad operatori italiani ed esteri”. Un progetto che si fonda sul decreto “Sblocca Italia” e che serve a favorire “le opportunità di investimento in Italia”.

Ricche le descrizioni anche rispetto alle finalità della messa in vendita dell’ex carcere: “per la valorizzazione del sito – dice - sono ipotizzabili diversi scenari legati alla vocazione turistico-culturale ed alla possibilità di costituire un polo dedicato allo sviluppo del territorio e alla diffusione della cultura del restauro e del recupero edilizio anche in chiave di moderna sostenibilità nel rispetto della storia delle tradizioni costruttive attraverso l’offerta di vari servizi. Saranno possibili, pertanto – continua il bando - destinazioni di tipo scientifico e didattico, culturale e creativo, turistico - ricettive e socio-culturali. L’immobile è stato dichiarato di interesse culturale da parte della Regione Siciliana”.