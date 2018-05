Veicoli danneggiati, rivoluzionata la viabilità di via Delle Rose

Incendi, danneggiamenti, furti. La scorsa estate, via Delle Rose – traversa del viale Dei Giardini a San Leone – era ripetutamente finita agli onori delle cronache per fatti di degrado. Adesso, prima che la stagione estiva entri veramente nel vivo, su direttiva dell’assessore alla Polizia municipale Gabriella Battaglia, i vigili urbani hanno deciso di tentare di evitare che si ripeta quanto già accaduto. Si comincia, dunque, rivoluzionando la viabilità. Verrà istituito un divieto di sosta con rimozione a tutti i veicoli sul lato sinistro della strada, verranno creati stalli di sosta sul lato destro e verrà collocato un segnale che indica che via Delle Rose è a senso unico con direzione di marcia verso viale Dei Giardini.

La scorsa estate, l’avvocato Salvatore Pennica – che nei mesi estivi abita in via Delle Rose – aveva addirittura, per sollevare il “caso”, scritto al prefetto, al procuratore e ai vertici delle forze dell’ordine. Chiedeva, il legale, di essere autorizzato a provvedere a proprie spese alla videosorveglianza.

Negli scorsi giorni, l’assessore alla Polizia municipale Gabriella Battaglia ha chiesto di “regolamentare via Delle Rose, in località San Leone, dopo gli episodi verificatisi a danno dei cittadini residenti nel periodo estivo 2017, con danni subiti – è stato scritto nel provvedimento del Comune - ai veicoli in sosta lungo la via”. E la polizia municipale, con in testa il comandante Gaetano Di Giovanni, non ha potuto far altro che constatare “che la sosta su ambo i lati nella via Delle Rose, strada a senso unico che interseca il viale Dei Giardini, impedisce la normale circolazione veicolare”. La polizia municipale ha deciso allora di “provvedere alla salvaguardia della pubblica incolumità, in deroga della vigente ordinanza,” e, per questo, dall’applicazione della segnaletica, verrà imposto il divieto di sosta con rimozione a tutti i veicoli sul lato sinistro, l'istituzione di stalli di sosta sul lato destro, l'istallazione di un segnale indicante strada a senso unico con direzione di marcia verso viale Dei Giardini. Si tratta, naturalmente, soltanto di un primo passo visto che l’avvocato Salvatore Pennica non aveva soltanto evidenziato problemi legati alla viabilità, ma anche alla sicurezza e all’ordine pubblico.