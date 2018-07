Paura al Villaggio Mosè, vasto incendio lambisce il mega parco giochi

Fiamme nei pressi di via Magellano, le fiamme lambiscono l’enorme parco parco giochi. Intorno alle 20,30 di ieri, in contrada Timpa dei Palombi tra il Villaggio Mosè e Cannatello un vasto incendio ha distrutto la vegetazione della zona. Sul posto per spegnere le fiamme hanno agito i vigili del fuoco di Agrigento, sul posto anche gli uomini del corpo Forestale.