Distrutto un altro vaso del Viale, "taglia" da 500 euro per chi aiuta a identificare i vandali

Ci risiamo. Nuovo raid vandalico contro i vasi del viale Della Vittoria. Era già accaduto lo scorso 21 aprile. Ed è tornato a ripetersi questa notte. Non hanno, di fatto, pace i 110 vasi, nuovi di zecca, donati dall'Accademia di Belle Arti di Agrigento e personalizzati con i nominativi dei commercianti, delle associazioni e dei cittadini che hanno sostenuto la spesa per abbellire il Viale.

Divampa, inevitabilmente, il momento della rabbia. "Solo un malato di mente, e malato grave, può rompere quanto di bello vi é per tutti - ha scritto Alfredo Predo, direttore dell'Accademia delle Belle Arti di Agrigento - . Probabilmente le telecamere ci mostreranno l'autore - è l'auspicio di Padro - che verrà punito". Il vaso che è stato mandato in frantumi era proprio quello dell'Accademia delle Belle Arti.

Ma quest'oggi si va oltre ad Agrigento. Un cittadino - ed è l'inequivocabile segnale dell'esasperazione che si respira - ha messo una "taglia" sull'autore - o autori - del raid vandalico. E' sempre Alfredo Prado a darne comunicazione, attraverso i social: "Ricompensa di 500 euro a chi darà informazioni agli organi di polizia - Prado riporta il messaggio del privato - per identificare l'autore di questo vile gesto a danno della comunità".

La "taglia" è - secondo un recente (agosto 2017, in occasione delle ricerche del killer Igor Vaclavic) e tanto polemizzato giudizio del direttivo della Camera penale di Bologna - "inconciliabile con i principi fondanti di uno Stato di diritto nel quale il compito di ricercare e perseguire il responsabile anche del più efferato delitto va ricondotto in via esclusiva all'autorità giudiziaria ed alla polizia giudiziaria che con essa collabora". E sui social si sta, a tal riguardo, scatenando una diatriba: tutta agrigentina. Sembra scontato però che ad Agrigento abbia un significato preciso: sdegno, sconcerto ed esasperazione per quanto, sistematicamente, avviene al viale Della Vittoria.

Gallery