La via Pirandello presa di mira dai vandali, rovesciati dei vasi decorativi

I vandali al momento rinunciano al viale della Vittoria per concentrarsi nella centrale via Pirandello, nuovo cuore della movida agrigentina. I raid vandalici non risparmiano la città, infatti ancora una volta sono stati presi di mira dei vasi prima adocchiati e poi danneggiati e rovesciati.

Il danno creato dai vandali non è ingente, ma di certo è stato fastidioso per i commercianti - che hanno il negozio lungo la via Pirandello - dover cercare di sistemare tutto, riportando decoro, nel minor tempo possibile. Non è la prima volta che ignoti danneggiano il decoro urbano del centro cittadino. Una vera e propria “mania” che sembrerebbe prendere il sopravvento, i commercianti sono sfiniti.