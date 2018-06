Nuova vasca per le irrigazioni, è costata un milione e mezzo di euro

Consegnata, ieri mattina, al consorzio di bonifica “Sicilia occidentale” la vasca “Pizzi della croce”. L’impianto, secondo quanto riferisce l’edizione odierna del Giornale di Sicilia, si trova in contrada Danna a Ribera. L’infrastruttura è costata in tutto un milione e mezzo di euro e servirà milletrecento ettari.

La vasca “Pizzi della Croce” è stata collaudata lo scorso maggio, alla consegna dei lavori sono intervenuti: il commissario del consorzio, Vincenzo Pernice; il direttore, Giovanni Tomasino; Francesco Greco e Marco Bonvissuto, rispettivamente, direttore e funzionario del servizio Dighe e Infrastrutture per le acque della Regione.

"È con piacere che possiamo inaugurare un nuovo modello virtuoso di una gestione delle acque – dice il commissario del consorzio, Vincenzo Pernice – realizzata in modo programmatico e razionale, che consente di intervenire sul territorio rispondendo alle esigenze dei produttori con un sistema di turnazione che è consentito dall’accumulo di una vasca di queste dimensioni tale da determinare un’economia di scala per le coltivazioni interessate, in particolare dell’agrumicoltura".