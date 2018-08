Asse viario della zona industriale, in autunno potrebbero partire i lavori

Asse viario di Porto Empedocle, i lavori potrebbero partire in autunno. Ad oltre un anno da quando l’allora commissario dell’Irsap, Mariagrazia Brandara, grazie al lavoro dei propri uffici riuscì a rimettere in moto la macchina organizzativa per la realizzazione dell’importante opera infrastrutturale, adesso si stanno consumando gli ultimi passaggi amministrativi che consentiranno di far ripartire il cantiere, oggi bloccato dal 2012, quando un’informativa atipica antimafia della Prefettura di Agrigento (poi cassata dal Cga) colpì una delle ditte interessate mandando a “carte 48” sia questo progetto che il parcheggio pluripiano di piazza Rosselli. Ma se quest’ultimo progetto non sembra destinato nell’immediato ad essere rimesso in sesto (o quantomeno, non ci sono margini di trattativa con l’attuale ditta, nel caso di Porto Empedocle, grazie ad una trattativa che ha riutilizzato il ribasso d’asta per rivedere i costi del progetto – quindi alla fine a saldi invariati – l’opera potrebbe vedere davvero la luce.

Gli ultimi due passaggi amministrativi si sono consumati nelle scorse settimane, con l’approvazione della perizia di variante sul progetto e soprattutto con la rimodulazione del quadro economico da parte dell’assessorato regionale alle Attività produttive, che tiene conto del cambiamento dei prezzi sulle materie prime e soprattutto gli oneri necessari per rimettere in piedi un cantiere abbandonato da 5 anni. Adesso ci sarà solo da attendere il “via libera” da parte della Corte dei Conti e poi, assicurano i privati, i lavori potranno ripartire nel giro di poco tempo, per completarsi definitivamente in alcuni mesi.