Vandali scatenati: nel "mirino" ancora una volta la scuola "Scurpiddru"

Quarto raid vandalico, nell’arco di un paio di anni, ai danni della scuola dell’infanzia “Scurpiddru” di Villaseta. Qualcuno, nelle ultime ore, ha rotto una delle finestre del primo piano dell’immobile di via Michele Amari. Difficile ipotizzare – stando alle ricostruzioni dei carabinieri, che si stanno occupando delle indagini, - ad un tentativo di furto. Naturalmente, durante il sopralluogo effettuato dai militari dell’Arma, è stato accertato che dall’istituto scolastico non manca assolutamente nulla. Eppure una finestra, del primo piano appunto, della scuola – che fa parte dell’istituto comprensivo “Salvatore Quasimodo” – è stata danneggiata.

Ed è proprio per danneggiamento che i carabinieri hanno avviato le indagini. Un’attività investigativa su un fronte di 360 gradi, senza nulla escludere appunto. L’ultimo episodio che ha riguardato la scuola dell’infanzia “Scurpiddru” risale allo scorso settembre. In quel caso, pare che i ladri – trasformatisi poi in vandali – cercassero computer o distributori di snack e bevande da svaligiare. Non hanno trovato alcun bottino da arraffare e portare via e l’incursione all’interno della scuola dell’infanzia “Scurpiddru” si è trasformata, dunque, in un autentico danneggiamento. Vennero danneggiati, infatti, gli arredi scolastici e il materiale didattico di alcune aule.