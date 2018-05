"Piccola isola dei giganti", vandali distruggono anche l'ultimo gioco in legno

Atto vandalico ai danni del parco giochi di San Leone. Ieri mattina, l’amara scoperta: è stata sradicata l’ultima molla dello spazio dedicato ai più piccoli. La molla era il supporto in ferra di uno dei giochi di legno. Chi gestisce la “Piccola isola dei giganti”, spazio che si trova a San Leone, ha pensato bene di mettere al sicuro ciò che di quel gioco ne è rimasto.

“Restiamo fiduciose – dicono le mamme del comitato ‘Insieme per gioco ’ - contiamo nel ripristino della zona, in vista della stagione estiva”. Non è la prima volta che ignoti si divertono a distruggere parte del parco giochi, soltanto lo scorso anno una rete da calcio è stata vandalizzata. Inoltre, diversi ragazzi avevano preso di mira i giochi destinati ai più piccoli.