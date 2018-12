Fanno la "vampa" di Santa Lucia ma il falò gli sfugge di mano: pompieri in azione

Hanno fatto il falò, la "vampa", di Santa Lucia. Ad un certo punto, l'incendio gli è però sfuggito di mano ed è stato necessario chiedere aiuto ai vigili del fuoco. E' accaduto, ieri sera, in via Galileo Galilei, a Palma di Montechiaro. Ad attendere i pompieri anche una pattuglia dei carabinieri. Nessuno, per fortuna, s'è fatto male.

La "vampa" è stata ben presto spenta senza creare danni, né problemi. Una tradizione, quella della "vampa" di Santa Lucia, che, anche a Palma di Montechiaro, si credeva ormai praticamente scomparsa. Estirpata dalle nuove norme sulla sicurezza da rispettare. "Avevamo avuto notizia di altri due falò che si stavano organizzando in città - ha spiegato il sindaco di Palma di Montechiaro, Stefano Castellino, - . Siamo riusciti ad evitare, per tempo, che i cumuli di legna ed erba raccolti venissero incendiati. Non avevamo avuto informazioni su questa iniziativa, altrimenti l'avremmo fermata come le altre. Era una tradizione, è vero - ha confermato Castellino - . Ma già da un po', con le norme per la sicurezza da rispettare, abbiamo appunto deciso di limitarla. E non perché non teniamo alle tradizioni, anzi. Ma proprio per una questione di sicurezza".

La "vampa" in onore di Santa Lucia si faceva, ogni anno, la sera o la notte della vigilia. Si bruciava di tutto e anzi ogni quartiere cercava di fare il falò più grande. La gente si riuniva attorno al fuoco in segno di preghiera - anche se i falò non hanno nulla di cattolico, anzi sono riti pagani - e di festa.