Vallicaldi, spaccio di droga in pieno giorno? Cresce l'allarme

"Attenzione, c'è spaccio di droga in pieno giorno nelle aree intorno a via Vallicaldi". L'allarme corre sui social e sempre più cittadini segnalano la presenza di attività a loro dire "sospette" in una delle zone del centro storico più degradate e dimenticate, pur trovandosi a poche centinaia di metri dal cuore della via Atenea.

Secondo le indicazioni giunte anche ad AgrigentoNotizie, sia di giorno che di notte vi sarebbe un "via vai" sospetto, con la presenza di gruppi di giovani extracomunitari impegnati - secondo i cittadini - in un fiorente commercio illegale di stupefacenti. Lo scambio della "roba" avverrebbe alla luce de sole, senza particolare attenzione o cautela. In molti hanno paura a raggiungere quelle zone, che spesso vengono utilizzate per parcheggiare l'auto e raggiungere la sovrastante via Atenea. Un degrado sociale che si accompagna a quello igienico-sanitario: la zona, infatti, è invasa di rifiuti e da discariche abusive che il Comune non sembra riuscire a fronteggiare.

Certo è che le segnalazioni dei cittadini trovano ristoro negli esiti di recenti attività di controllo del territorio, che solo pochi giorni fa hanno consentito di arrestare un ventenne maghrebino che aveva con sè circa 120 grammi di hashish.