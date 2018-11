Valle dei Templi, in arrivo altre 150 piante: mirto, corbezzolo e rosmarino a Poggio Meta

Nuove 150 piante nel Parco Archeologico della valle dei Templi. L’intervento è in programma per domenica 18 novembre, in località Poggio Meta.

“L’iniziativa – fanno sapere con una nota Marcella Carlisi e gli attivisti con le stelle per Agrigento – nasce da alcuni cittadini di Agrigento che hanno a cuore le problematiche ambientali della nostra terra. Il mancato rispetto del territorio, delle sue esigenze di un verde utile a trattenere con le sue radici terreni cedevoli, ad imbrigliare frane c’è stato sbattuto in faccia dalle recenti alluvioni che hanno distrutto parte del territorio italiano. La legge 10/2013 – scrivono inoltre – sancisce l’obbligo di piantare un albero per ogni nato”.

Un ringraziamento al dirigente del Parco Archeologico e alla cooperativa “Al Kharub che ha in concessione l’area. Le piante che saranno sistemate sono di mirto, corbezzolo e rosmarino e daranno nettare anche all’apiario. Apiario che nasce da un progetto “ape slow” per il recupero e la reintroduzione dell’ape nera sicula estinta da oltre 50 anni e reintrodotta in provincia di Agrigento da pochi anni grazie alla cooperativa Al Kharub e Carlo Amodeo da Termini Imerese . Specificità riconosciuta dall’Ente Parco con il miele Temenos.