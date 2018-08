Valle dei Templi, boom di visitatori: crescita del 40 per cento rispetto al 2016

L’incremento, nel solo mese di luglio, è stato dell’otto per cento e s’è superato il “tetto” delle 100 mila presenze. Su base annua, nei primi sette mesi del 2018 – rispetto all’anno precedente – l’aumento di visitatori e turisti è del 15 per cento: il Parco archeologico conta già oltre 70 mila presenze in più rispetto al 2017. La Valle dei Templi di Agrigento continua a “macinare” numeri da record. La crescita, nel 2017, è stata del 25 per cento e con l’attuale 15 per cento si arriva a ben il 40 per cento in più di presenze rispetto al 2016.

“Il trend di crescita, su base annua, è del 15 per cento – ha confermato, ieri, il direttore del Parco archeologico Giuseppe Parello - . Nei primi sei mesi abbiamo avuto oltre 70 mila presenze in più rispetto allo stesso semestre del 2017. Lo scorso anno siamo cresciuti del 25 per cento e con l’attuale 15 per cento, se il trend si manterrà, siamo già al 40 per cento in più rispetto al 2016. Se si mantiene il trend attuale, la media complessiva del 15 per cento è proprio quella che ci serve, – sottolinea il direttore del Parco, Giuseppe Parello, arriveremo al milione di visitatori entro la fine dell’anno”.

Ieri, prima domenica del mese, e dunque giornata ad ingresso gratuito, il boom di presenze c’è stato – inevitabilmente – soltanto durante la mattina. Nel pomeriggio, pioggia e temporali hanno, naturalmente, frenato gli ingressi.