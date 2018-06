Non differenziava nel giusto modo i rifiuti, elevata sanzione al Parco archeologico

Una sanzione da 600 euro è stata elevata questa mattina dalla Polizia municipale di Agrigento al Parco archeologico della Valle dei templi in seguito a mirati controlli che hanno valutato la qualità del rifiuto indifferenziato stoccato presso l'area di raccolta di Casa Sanfilippo. Dentro i sacchi neri gli agenti, coadiuvati dagli operai delle ditte, hanno trovato tanta plastica, metallo e cartone. E' così scattata la sanzione, che però, come ha annunciato il direttore Giuseppe Parello, sarà impugnata. Infatti, nella stessa area, conferiscono i propri rifiuti anche i concessionari che lavorano per il Parco ed è loro, secondo l'Ente, la responsabilità dei conferimenti. Così è partita una diffida, con la minaccia di caricare sulle spalle dei privati nuove sanzioni. La Polizia locale continuerà a controllare a tappeto le grandi utenze non domestiche anche nelle prossime settimane.