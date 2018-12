Valle dei Templi, si investe anche nel recupero degli alberi e del paesaggio

Valle dei Templi, si lavora al recupero delle piante, degli alberi e del paesaggio. Il Parco ha infatti stanziato importanti risorse economiche per questo fine, nel pieno rispetto della propria doppia "natura" di parco archeologico ma anche paesaggistico. La voce più importante in termini economici è quella che riguarderà le aree del tempio di Esculapio, della tomba di Terone e di Casa Barbadoro: ben 150mila euro.

Seguono 50mila euro che saranno stanziate per il recupero dell’agrumeto che si trova nell’area della gebbia e dell’ipogeo Giacatello, cui si aggiungono 22.600 euro circa per il recupero dell’uliveto e del patrimonio arboreo nella zona si San Calogero Bianco, dove verranno messe in piedi anche delle recinzioni. Una zona questa anche di notevole valore archeologico, oggetto di specifici studi ma fuori da qualsiasi percorso di visita e valorizzazione e che, forse, nei prossimi anni potrebbe essere oggetto di attenzioni particolari dal punto di vista del recupero.