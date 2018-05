"No all'abbandono dei rifiuti", la campagna ecologica approda alla Valle dei Templi

Il palcoscenico è stato quello naturale della Valle dei Templi, ma i protagonisti sono stati gli studenti della 3° B della Scuola Media “Tornabene” di Monserrato che, accompagnati dai loro insegnanti, hanno per un'intera mattinata, approfondito quelli che sono i temi di attualità legati alla raccolta differenziata dei rifiuti, partita da pochi mesi ad Agrigento. Il contesto, è stato quello dell'edizione 2018 di “Lets Clean up Europe”, iniziativa promossa da FISE Assoambiente, in collaborazione con l'azienda Iseda, con il Parco della Valle dei Templi ed il Comune di Agrigento.

Nel corso della prima parte della mattinata, gli studenti, hanno ascoltato, in classe, il direttore nazionale di Assoambiente Elisabetta Perrotta che li ha condotti, con slide e brouchure, attraverso quello che è possibile fare per dare un proprio contributo al miglioramento della qualità della vita e dell'ambiente in cui ciascuno vive.

Ai ragazzi ha parlato anche l'assessore all'ecologia Nello Hamel, il quale ha sottolineato come ognuno di loro, tornando a casa, può trasmettere in famiglia, l'importanza di differenziare i rifiuti e quindi di aiutare a riciclare e a risparmiare risorse, tempi e anche denaro.

La seconda parte dell'evento, si è svolta, al piazzale Hardcastle della Valle dei templi, dove a fare gli onori di casa è stato il direttore dell'Ente Parco Giuseppe Parello. Qui gli studenti hanno ricevuto magliette, guanti e sacchetti messi a disposizione dall'Iseda e hanno aiutato a pulire il piazzale sotto lo sguardo di turisti e visitatori.