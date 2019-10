"Valle dopo gli antichi", portate alla luce importanti novità davanti al tempio della Concordia

E' stata chiamata "La Valle dopo gli antichi" la campagna di scavo avviata nel cuore del Parco archeologico, nell'area dinnanzi al tempio della Concordia. Una ricerca che ha visto delle attività di scavo "tradizionali", cui si sono aggiunti dei censimenti e rilievi puntuali di quanto emerso, con l’uso di riprese effettuate con il drone e con l’ausilio della tecnologia laser scanner e 3D e si è poi proceduto con lo scavo archeologico delle tombe che si trovano lungo le mura meridionali e di quelle che si trovano davanti ed all’interno del tempio della Concordia, con analisi di tipo antropologico degli scheletri ritrovati inumati ed indagini scientifiche finalizzate a determinare in modo più preciso la datazione delle sepolture e ricavare dati relativi al dna.

Una ricerca che si è conclusa in questi giorni e che ha consentito di accertare come le tombe presenti nell’area sono riferibili a due diverse fasi di sepoltura, probabilmente molto distanti tra loro dal punto di vista cronologico, segno che è stata utilizzata per un lungo periodo, fino al medioevo.

Nella stessa zona è stata rinvenuta anche una grande fornace per calce che gli scavi hanno rilevato essere stato realizzato riutilizzando una cisterna di epoca greca. All’interno di questa sono stati inoltre rinvenuti numerosi reperti che saranno oggetto di verifiche successive che restituiranno molte informazioni sulla storia dell’area.