Valle dei Templi deserta, dei turisti habituè: "Un peccato vederla così vuota, piange il cuore"

La Valle dei Templi, lo scorso anno, ha battuto tutti i record alla voce: visitatori. Persone che hanno scelto Agrigento, anche e soprattutto, per la bellezza del Parco archeologico. Un trend importante che ha fatto impennare le preferenze. Il Covid 19, ha stravolto tutto. L’emergenza sanitaria ha sbarrato, per mesi, i cancelli dei principali parchi archeologici, tra questi anche quello agrigentino.

La Valle dei Templi, curata nei minimi particolari, quest’oggi ha accolto dei visitatori. Turisti che conoscevano la Valle, ed altri invece che non l’avevano mai vista. “Non è la prima volta che veniamo - dice uno di loro ad AgrigentoNotizie - era totalmente vuota. Mi piange il cuore. Lo scorso anno, quasi nello stesso periodo, vi erano tantissime persone. Passeggiare in silenzio è davvero unico, ma così è triste. Sentivamo l'eco delle nostre parole. Mi spiace davvero. Spero che tutto possa, il prima possibile, tornare alla normalità”.

La Valle dei Templi, quest’oggi, si presentava nella sua massima bellezza. Il turismo, ad Agrigento, per via dell’emergenza Covid 19 latita. Sono diverse le strutture ricettive vuote, così come gli hotel. Agrigento, in un modo o nell’altro, dovrà fare leva sulle sue bellezze per potersi rialzare. L’offerta turistica è partita, ma i turisti mancano. Sarà un’estate diversa, ma l’Agrigentino è pronto a reinventarsi, ancora una volta.