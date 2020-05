Valle dei Templi, al lavoro per salvare gli scavi del teatro Ellenistico

Teatro Ellenistico di Agrigento, non tutto è perduto. Sì perché se, come vi avevamo raccontato. Le somme destinate ad una imponente attività di scavo che avrebbe dovuto portare alla luce gran parte della struttura (oltre 2milioni di euro) fu oggetto di una riprogrammazione da parte della Regione Siciliana insieme a numerosi altri cantieri da realizzare in altrettanti siti culturali regionali, oggi il Parco è al lavoro perchè si possa trovare una soluzione intermedia che consenta quantomeno di riprendere alcune delle attività lasciate al momento in sospeso e rendere visibile l'area più significativa del teatro, cioè quella in cui si svolgevano le rappresentazioni.

Questa, stando alle rilevazioni finora realizzate, si troverebbe ad almeno sei metri di profondità. Così il Parco, consolidata l'impossibilità ad oggi di colmare la mancanza del finanziamento regionale con risorse proprie (dato il crollo verticale del bilancio dovuto allo stop agli ingressi a causa del Covid 16), sta puntando sulla strada del "risparmio", inviando alla Regione un nuovo progetto rivisto e corretto di un importo di poco più di 250 mila euro che però andrà al "sodo" delle questioni, portando alla luce quanto più è possibile e poi occupandosi, ovviamente, di consolidare e proteggere quanto portato alla luce.

Un progetto che, pare, potrebbe trovare rapido accoglimento da parte della Regione e a cui potrebbe seguire, è il caso di dirlo, una "Fase 2" che veda maggiori risorse impegnate da Palermo per la riscoperta di uno dei rinvenimenti archeologici più importanti degli ultimi anni.