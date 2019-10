Valle dei Templi, risveglio muscolare e passeggiata veloce: successo per la seconda edizione

Seconda passeggiata veloce e risveglio muscolare nella Valle dei Templi. L'evento è organizzato dal distretto Lions 108YB Sicilia presieduto dal neo Governatore Angelo Collura, con il patrocinio del Parco della Valle dei Templi - diretto da Roberto Sciarratta - del Comune di Agrigento e da numerosi enti, club service e associazioni.

La manifestazione ha ripetuto il riuscito schema proposto l’anno scorso all’alba dal Club Lions Agrigento Host di cui è socio l’organizzatore e delegato distrettuale al service, Achille Furioso.

Centrati in pieno gli obiettivi prefissati della sensibilizzazione delle buone pratiche per il benessere psicofisico, della valorizzazione e fruizione dei beni culturali e paesaggistici del territorio. Gli intervenuti hanno evidenziato l'importanza del fare rete tra le associazioni per conseguire importanti risultati e promuovere valori sani e rilanciare il turismo e l'economia e che l’esperienza va ripetuta.

Tra i partecipanti provenienti da ogni parte della regione anche diversi turisti che si sono trovati ad Agrigento e hanno deciso di approfittare dell’occasione visitando in un modo alternativo la Valle dei Templi, location straordinaria per la promozione di sani valori tra cui salute, cultura, amicizia e sport.

I “passeggiatori”, dopo la preziosa relazione della cardiologa Roberta Siracusa sugli effetti benefici della camminata veloce quotidiana, sono stati guidati da coinvolgenti istruttrici che hanno anche curato con professionalità il riscaldamento e lo stretching prima e dopo la passeggiata. I partecipanti hanno goduto del suggestivo paesaggio della Valle dei Templi al tramonto, apprezzando sia il percorso breve dei 3km sia quello dei 7Km che ha fatto scoprire posti magici ed inediti, scelti con cura dal funzionario del Parco Antonio La Gaipa.

L'evento é stato ulteriormente valorizzato dall'intervento sul palco del noto imprenditore agrigentino, Sergio Vella, titolare della Seap, società leader nel settore della gestione e trattamento dei rifiuti, che ha scelto di comunicare proprio durante il Service distrettuale Lions, dal magico palcoscenico istallato sotto il Tempio di Giunone, la donazione di un defibrillatore al Parco della Valle dei Templi.

Al termine della passeggiata gli intervenuti sono stati deliziati da un rinfresco a cura di Slow Food. L'appuntamento per la terza edizione é fissato per il 6 settembre 2020.