La Valle dei Templi tra i palazzi della città, scoppia la polemica: "Non è reale"

Una foto che è lontana dalla realtà, sta facendo arrabbiare e non poco gli agrigentini. La Valle dei Templi con dietro un panorama che non le appartiene. La foto è stata pubblicata da un noto quotidiano. Si è gridato allo scandalo, sui social la foto ha avuto centinaia di condivisioni e la pagina del quotidiano è stata presa d’assalto. "Togliete subito quella foto – hanno scritto gli agrigentini – non rappresenta la verità".

E’ stato tirato in ballo anche il sindaco di Agrigento, Calogero Firetto: “Faccia qualcosa, questa foto non ci rende onore”. Gli agrigentini all’indomani della disfatta di “Agrigento 2020” non nascondono la loro delusione. “E’ l’ennesima volta che l’immagine della città – scrivono sui social – viene bistrattata”

"Nella foto, Agrigento - si legge nel quotidiano - nella città siciliana l’edilizia residenziale cresce in modo selvaggio a ridosso di una meraviglia famosa in tutto il mondo come la Valle dei Tempi ".