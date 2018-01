Valle dei Templi su "Meraviglie": l'hanno vista 5 milioni 662 mila gli spettatori

Sono stati 5 milioni 662 mila gli spettatori - con uno share del 23,8 per cento - che hanno ammirato, tra le altre "Meraviglie", la Valle dei Templi di Agrigento. Un successo, quello della trasmissione di Alberto Angela su Rai 1, annunciato.

"Un risultato meraviglioso, figlio della bellezza del nostro paese e della grandezza della nostra cultura - ha dichiarato il divulgatore scientifico - . Un altro motivo che ci rende orgogliosi di essere italiani. Questi dati dimostrano che con la cultura, se fatta con qualità, si possono fare grandi ascolti". Il programma è un viaggio in Italia in tre tappe - una al Nord, una al Centro e una al Sud - alla scoperta di meraviglie d'Italia: dalle Dolomiti alle Ville Palladiane, dalle tombe etrusche a Siena, Assisi, Pisa, passando per Matera, la Reggia di Caserta, i Trulli di Alberobello, Castel del Monte, fino alla Valle dei Templi di Agrigento.

Il plauso è unanime, a partire dal ministro dei Beni e delle attività culturali e del Turismo, Dario Franceschini che definisce il risultato raggiunto dal programma un "buon segno per la cultura".