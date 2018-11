Valle dei Templi, nasce anche l'itinerario sonoro-emozionale

Al già conosciuto itinerario per la scoperta delle ricchezze paesaggistiche e archeologiche si vuole aggiungere anche un percorso per la scoperta sonoro-emozionale del patrimonio paesaggistico. Un progetto per valorizzare, appunto, il paesaggio della Valle dei Templi con uno studio e una rappresentazione del rapporto suono-ambiente. E’ proprio su questo che l’ente Parco sta lavorando ed ha già impegnato – con firma del direttore Giuseppe Parello - la somma complessiva di 24.650 euro.

L’idea è stata proposta dall’associazione “Formidabili”. Per la valorizzazione degli aspetti paesaggistici della Valle dei Templi, a partire da Villa Aurea e zone limitrofe, l’iniziativa consisterà nell’utilizzare i suoi spazi per eventi di carattere culturale e, in particolare, per una serie di performance lungo i percorsi di visita tra paesaggio naturale e paesaggio sonoro. “La realizzazione di eventi di qualità, da destinare al pubblico, favorisce oltre che la diffusione di una conoscenza sempre più ampia delle bellezze del Parco – è stato scritto, a chiare lettere, nell’atto che ha messo in moto l’iter – anche un’opportunità di crescita, sviluppo e visibilità del Parco e del suo patrimonio”.