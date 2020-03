Il tricolore illumina la Valle dei Templi di Agrigento. Da oggi e per le prossime due settimane, le colonne del tempio di Ercole e il prospetto di villa Aurea, si tingono dei colori della bandiera nazionale. Un colpo d'occhio che tanto fa bene in un momento così complicato.

“Lo abbiamo fatto – dice ad AgrigentoNotizie il direttore del parco archeologico Roberto Sciarratta, per dare un segnale di identità nazionale. Vogliamo, anche, per diffondere al popolo il messaggio di unione in questo drammatico periodo di emergenza e lo abbiamo anche fatto – ha aggiunto - per dimostrare la nostra gratitudine nei confronti di tutte le professionalità che sono in trincea nella battaglia contro il Coronavirus”.

Anziana positiva al Covid-19, Cardiologia resta in funzione: sottoposti a tamponi anche 2 pazienti

„ Anziana positiva al Covid-19, Cardiologia resta in funzione: sottoposti a tamponi anche 2 pazienti

Il tricolore illumina la Valle dei Templi, il direttore del parco Sciarratta:"Grazie alle professionalità impegnate contro il Covid-19"

Il tricolore "veste" la Valle dei Templi, Sciarratta: "Un grazie alle persone impegnate contro il Covid 19"