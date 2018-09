Valle dei Templi al chiaro di luna, ingressi ad un euro perché "L'arte è da condividere"

Anche la Valle dei Templi aderisce a "L'Arte da condividere". Sabato 22 e domenica 23 settembre tornano, nei luoghi della cultura di tutta Italia, le "Giornate Europee del Patrimonio". Visite guidate, iniziative speciali e aperture di luoghi normalmente chiusi al pubblico saranno organizzate nei luoghi della cultura, cui si accederà con orari e costi ordinari nel corso delle giornate di sabato 22 e domenica 23 settembre.

Ma sono previste anche delle aperture straordinarie serali al costo simbolico di 1 euro. Sabato sera, 22 settembre, sarà possibile ammirare e innamorarsi non soltanto dei luoghi conosciuti - ma anche e soprattutto di quelli portati alla luce da recenti scoperte archeologiche - della Valle.

Alle "Giornate Europee del Patrimonio" hanno aderito anche l'Archivio di Stato di Agrigento e quelli di Sciacca. In quello della città dei Templi si svolgeranno delle visite guidate con esposizione di alcuni documenti significativi, per spiegare l'importanza della conservazione, della valorizzazione, della promozione e, soprattutto, della fruizione del patrimonio documentario, condividendo con il pubblico il mondo degli archivi. L'istituto di Sciacca si propone di mettere in evidenza e condividere con il pubblico il significato e l'importanza che la cultura ebraica ha assunto nell'ambito del tessuto sociale e culturale del nostro territorio.