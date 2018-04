Valle dei Templi e Giardino della Kolymbethra, turisti raddoppiati

Invasa da visitatori e turisti. Nei due giorni di Pasqua e Pasquetta, Agrigento ha vissuto ore di autentico tripudio. A non lasciare dubbi sul vertiginoso aumento di presenze che è – in alcuni casi, come per il Giardino della Kolymbethra – raddoppiato, sono i dati. I freddi numeri che cristallizzano il boom di coloro che hanno scelto “Girgenti”, la Valle dei Templi e appunto il Giardino della Kolymbethra.

Fra Pasqua – caduta come prima domenica del mese e dunque ad accesso libero, ossia senza pagare il ticket di ingresso, - e Pasquetta, i visitatori della Valle dei Templi sono stati ben 9.200. Un dato, di suo, già sorprendente. Un dato che assume però maggior valore specie se paragonato con gli ingressi dello scorso anno quando la Valle dei Templi aveva fatto registrare – sempre per Pasqua e Pasquetta – 5.900 visitatori. “Siamo veramente molto soddisfatti – ha commentato ieri il direttore del Parco archeologico, Giuseppe Parello, - . L’aumento del numero di ingressi, rispetto all’anno scorso, è veramente vertiginoso”.

Cinquanta per cento in più di visitatori, durante il week end festivo, per il Giardino della Kolymbethra. “Domenica di Pasqua – ha spiegato il direttore Giuseppe Pilato – abbiamo praticamente raddoppiato rispetto allo stesso periodo del 2017. E l’affluenza è stata importante, contrariamente a quanto è accaduto in passato, anche durante il pomeriggio. Fra sabato, domenica e lunedì siamo arrivati a 1.500 presenze. Siamo felicissimi. Tutto ha funzionato alla perfezione e le escursioni all’ipogeo hanno fatto registrare il tutto esaurito. Per le scampagnate del 25 aprile e del primo maggio – ha spiegato Pilato – abbiamo già pensato di aumentare il personale per le visite all’ipogeo. Visite che comunque hanno delle rigide regole che garantiscono la sicurezza. E’ stato un successo – ha concluso il direttore del Giardino della Kolymbethra – anche il tradizionale pic nic. La maggior parte dei visitatori hanno portato il pranzo preparato da casa, mentre molti coloro che hanno prenotato il cestino. I turisti, quest’anno, sono arrivati da tutta l’isola e dal Nord Italia”.