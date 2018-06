Valle dei Templi, la banca Sant'Angelo scelta per la gestione del servizio tesoreria 

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Valle dei Templi: Banca S. Angelo scelta per la gestione del servizio tesoreria

Agrigento, 04 giugno 2018 – Banca Popolare Sant’Angelo si aggiudica il bando per la conduzione del servizio tesoreria del Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento.

“E’ per noi motivo di vanto entrare a far parte della macchina gestionale ed organizzativa di un luogo così importante, che ogni anno richiama centinaia di migliaia di turisti provenienti da tutte le parti del mondo”, dichiara il direttore della Banca Ines Curella.

“Anche noi – aggiunge – daremo il nostro contributo tecnico all’Ente che gestisce un sito Unesco, patrimonio mondiale dell’umanità, tra i più grandi. Basti pensare che si estende su una superficie di 1.300 ettari, su cui si trovano i resti dell’antica città di Akragas. Un complesso archeologico suggestivo, di inestimabile valore storico e straordinaria bellezza paesaggistica”.

Alla Banca spetterà il compito di amministrare tutta la parte economica e contabile dell’Ente, secondo i più alti standard di efficienza e trasparenza. Attività indispensabili per garantire la cura, la valorizzazione e la fruizione del Parco e di tutti i servizi erogati.