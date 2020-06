Valle dei Templi, il direttore Sciarratta: "Da lunedì via a 300 ingressi l'ora"

Valle dei Templi, a partire da lunedì si "potenzieranno" gli ingressi nell'area archeologica che non saranno però più a gratuiti.

Se sono tutti prenotati ormai i ticket per il Parco (sebbene non tutti i giorni si sia raggiunto il tetto degli oltre 700 ingressi) a partire dal prossimo 8 giugno si potenzierà l'opportunità di fruire dei Templi, per quanto rimarranno delle limitazioni e il contingentamento degli accessi.

Mentre infatti continuano i lavori di adeguamento per rendere la Valle pienamente "Covid free", si potrà già da lunedì garantire ben 300 visitatori all'ora, con l'ipotesi anche di riaprire i cancelli il pomeriggio, ampliando il percorso di visita fino a Porta V. La speranza oggi, semmai, è che questo potenziamento degli accessi possa essere davvero utile perchè connessa ad una crescita reale dei visitatori. L'attuale sistema prevederà l'ingresso presso la biglietteria di Giunone e l'uscita solamente da Porta V, con la creazione sulla via Sacra di due corsie parallele tra loro distanziate.

Nei prossimi giorni, inoltre, potrebbe riaprire il museo "Griffo", mentre continua ad essere molto a rischio l'ipotesi che sia nuovamente fruibile Casa natale di Luigi Pirandello.

Sembrano invece rientrate le polemiche sollevate nei giorni scorsi da alcune guide turistiche, le quali denunciavano l'impossibilità di accedere al Parco perché, a loro dire, avrebbero dovuto anche loro prenotarsi per poter entrare nella Valle.

"Le guide turistiche - assicura il direttore Roberto Sciarratta - non hanno mai avuto bisogno di alcuna prenotazione. Ad ogni modo, venerdì avremo un incontro organizzativo per il futuro".