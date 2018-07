La Valle dei Templi sempre più a portata di turista: acqua "quasi" gratis

Turisti e visitatori del Parco Valle dei Templi potranno acquistare l'acqua fresca con soli 50 centesimi per ciascuna bottiglietta, e ciò sarà possibile, per mezzo di alcuni distributori posti all'interno del sito.

È una iniziativa disposta dal Parco Archeologico e Paesaggistico Valle dei Templi di Agrigento nell'ambito della concessione dei servizi aggiuntivi da parte del Dipartimento Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, che ha voluto dotare i luoghi, dai quali partono e si muovono i fruitori della Valle, di questa nuova opportunità.

I distributori sono posizionati strategicamente, nei punti in cui hanno inizio le visite, ovvero uno all' ingresso Giunone, l' altro nei pressi della Porta V, e un terzo in zona centrale, in prossimità del Tempio di Zeus.

"E' un'idea che si inquadra in una strategia di miglioramento dell'accoglienza - si legge in una nota dell'ente Parco firmata dal direttore Giuseppe Parello - e di implementazione dei servizi, finalizzata a far sentire esclusivo e tutelato da costi eccessivi il turista che si reca all'interno del Parco e che manifesta un'alta attenzione dell' Ente verso la qualità delle attività che devono, sempre più, essere concepite e plasmate rispondendo alla richiesta di un turismo esperto e consapevole".

"E' un modo per evidenziare - prosegue Parello - dal come il visitatore sia un valore aggiunto alla Valle, che porterà ovunque la testimonianza reale della ricchezza culturale del sito, diffondendone la capacità di essere efficientemente strutturato. Un viaggiatore che diventi testimonianza di un turismo, che sia 'emozionale', che riesca dunque, a catturare i turisti con modelli di accoglienza che incrementino l'offerta del Parco, arricchendo di nuovi strumenti, l'esperienza della visita e della conoscenza”.