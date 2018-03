Parco Valle dei Templi, Bernardo Campo torna presidente del Consiglio

La Regione ha annullato il provvedimento di revoca della nomina di Bernardo Campo a presidente del Consiglio del Parco archeologico Valle dei Templi. Dallo scorso 15 marzo, Campo è di nuovo in carica.

La decisione è stata presa dall'assessore ai Beni culturali, Vittorio Sgarbi, che - si legge sul quotidiano La Sicilia - ha firmato un decreto con cui riconosce come illegittimo il documento firmato dal precedente assessore che, accogliendo le osservazioni del Comune di Agrigento, revocava l'incarico a Campo.

L'assessore pro tempore Sgarbi azzera tutto, sostendendo che "mancavano i requisiti per l'annullamento, il quale è configurabile solo per sopravvenuti motivi di pubblico interesse". Secondo l'assessorato, il ricorso proposto dal Comune al Tar contro la nomina di Campo non rientra in questa categoria.