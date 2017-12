Valle dei Templi, nuovi interventi nel quartiere Ellenistico: bando da 250 mila euro

Nuovi interventi in vista per la valorizzazione della Valle dei Templi. Il direttore del Parco archeologico, Giuseppe Parello, ha autorizzato la procedura di gara per l’affidamento di alcune opere di manutenzione e recupero nel quartiere ellenistico-romano. Le somme previste per gli interventi ammontano a 250 mila euro. Si tratta, nello specifico, di lavori che dovrebbero rendere percorribile l’antica scalinata in pietra, per consentire il collegamento con il Cardo primo, una delle strade che facevano parte del sistema viario del quartiere.

L’obiettivo dell’ente Parco è quello di potenziare la fruizione dell’area centrale della città antica, attraverso la creazione di un nuovo itinerario che comprenda anche il sito dell’antico teatro, in cui è in corso la seconda campagna di scavi che ha portato alla luce parte dei gradini della cavea superiore.

Gli interventi dovranno essere preceduti da scavi archeologici che accertino, prima di tutto, le caratteristiche delle strutture antiche e le relazioni stratigrafiche. Si dovrà, procedre, in seguito ad alleggerire le pareti che fiancheggiano la scalinata, che risultano notevolmente appesantite dal terrapieno che spinge dall’alto, aumentando i rischi di crollo.

Il quartiere ellenistico-romano si estende su un’area di 15 mila metri quadrati, ed è caratterizzato da quattro cardi larghi cinque metri e distanti tra loro 35, che si incrociano con tre decumeni, ovvero le strade principali, larghi 7 metri. Il sistema viario del quartiere ospitava abitazioni separate da stretti interstizi, che servivano al passaggio veloce da un isolato all'altro per i pedoni.