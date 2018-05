La Valle dei Templi "vola" al Salone dell'Arte e del Restauro di Firenze

La Valle dei Templi "in trasferta" a Firenze. Il Parco archeologico sarà presente al Salone dell’Arte e del Restauro, un evento di rilevanza internazionale, in cui i “policy maker” e i “business leader” nazionali e internazionali si incontrano con una rinnovata attenzione agli investimenti nel settore culturale, alla promozione delle eccellenze culturali del nostro paese, alla maggiore fruibilità della cultura per le fasce giovani della popolazione e alla specializzazione nel management dei beni culturali.

Il Parco parteciperà alla tavola rotonda “Il Museo Esemplare. Accoglienza, accessibilità, fruibilità, estasi”, che si terrà venerdì 18 maggio dalle 14, nella Sala Verde di Villa Vittoria.

Nella sessione dedicata all’accessibilità e fruibilità il direttore Giuseppe Parello presenterà i progetti avviati e da avviare relativi al miglioramento dell’accessibilità alla Valle e si confronterà con Massimo Osanna, direttore del Parco di Pompei, Luigi Biondo, direttore del Polo Museale della Provincia di Trapani, Aldo Grassini, direttore del Museo Tattile Statale Omero di Ancona e Ludovica Sebregondi, curatore della Fondazione Palazzo Strozzi di Firenze.