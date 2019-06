Vino, olio e dolci prodotti all'ombra dei Templi: la Valle vuole una sua Igp

Vino, olio, grani antichi, miele, dolci con le mandorle. Tutto realizzato con materia prima proveniente dalla Valle dei Templi. Il progetto non è nuovo, ma mira ad espandersi e rafforzarsi nel tempo, magari arrivando ad ottenere il marchio "Igp", l' "Indicazione geografica tipica" che li consacrerebbe in termini di qualità e di appetibilità - letteralmente - commerciale e turistica.

Tutto cominciò con il progetto "Diodoros", con la produzione, grazie alla convenzione con soggetti esterni, di olio e vino. Le vigne del Parco nel frattempo si sono ampliate - una si sta impiantando adesso in via Cavaleri Magazzeni, su terreni espropriati rientranti nella zona A grazie alla collaborazione di Cva, che si occuperà anche della produzione del vino, probabilmente un Nero d'Avola.

"Vogliamo iniziare a potenziare il settore dolciario - spiega il direttore Giuseppe Parello - connesso alla trasformazione delle mandorle raccolte nella Valle e abbiamo in tal senso alcune iniziative in fieri. Un marchio Igp per i nostri prodotti? Ci stiamo lavorando da alcuni anni, non abbiamo mai smesso di farlo. Stiamo attenendo alcune conferme".