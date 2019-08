Parco Archeologico, si lavora per l'apertura del giardino di Villa Aurea

Valle dei Templi, si lavora per la fruizione giornaliera del giardino di Villa Aurea.

La struttura, oggetto per lungo tempo di lavori di restauro e manutenzione, infatti, è oggi fruibile unicamente nel contesto di specifiche iniziative dedicate. L'idea del direttore Roberto Sciarratta sarebbe adesso quella di aprire il giardino - a cui si può accedere dall'area del tempio della Concordia - soprattutto nell'ultimo scampo di estate per consentire ai visitatori non solo di godere di questa meraviglia ma anche di trovare un po' di refrigerio.

Nella giornata di ieri è stato già realizzato un sopralluogo tecnico, ma nei prossimi giorni si avrà il definitivo parere sulla fattibilità della cosa, stante che di fatto la struttura non è stata mai aperta al "grande pubblico" e c'è da considerare, quindi, non solo la fruibilità ma anche la tutela di persone e cose.