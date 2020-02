Panoramica dei Templi, via ai lavori di completamento del marciapiede

Sono iniziati i lavori di completamento della passeggiata Panoramica dei Templi. Ad annunciarlo è il Comune di Agrigento. Le operazioni in corso riguardano l'ultimo tratto della strada, in parte comunale e in parte provinciale, e hanno consentito, tra le altre cose, il posizionamento di un sistema di illuminazione ad "occhio di gatto". In particolare sono in corso i lavori di pavimentazione di quel tratto di passeggiata, che serviranno a completare il percorso pedonale al fino al tempio di Giunone.

Fatto questo si risarlirà più a monte, nel tratto compreso tra la fontana di Bonamorone e l'inizio del tratto provinciale della panoramica: questi interventi, che saranno realizzati con i fondi del Parco archeologico, sono stati al momento solo appaltati, anche se dopo anni di attesa. Gli interventi consentiranno anche di riqualificare la zona.